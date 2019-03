Oud-schaatssters organiseren veiling voor onderzoek naar longkanker

Op de veiling worden onder andere kleren aangeboden van de schaatssters en van sportgenoten. Ook wielrenner Tom Dumoulin heeft een shirt beschikbaar gesteld. Naast sportspullen zijn er ook dingen zoals een airconditioner te krijgen.

De veiling is voor de schaatssters wel emotioneel zegt Wieteke Cramer. "Toen Paulien nog leefde, hadden we al het idee dat we iets wilden doen met alle spullen die we nog overhadden. Dat komt dan nu in een ander daglicht te staan."

De veiling begint zondagavond om half tien. Op datzelfde moment staat Ireen Wüst klaar op het WK afstanden in Salt Lake City. Wüst was een hartsvriendin van Paulien van Deutekom.