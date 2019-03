Bijrollen voor Friese schaatsters op wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City

Reina Anema werd elfde op de drie kilometer, in een tijd van 4.07,68. En op de duizend meter eindigen Ireen Wüst en Letitia de Jong als zesde (1.13,16) en zevende (1.13,32).

Esmee Visser reed een razendsnelle 3.000 meter bij haar debuut op het ijs in Salt Lake City. Ze kwam met 3.54,02 niet in de buurt van het wereldrecord (3.53,31) dat Martina Sábliková afgelopen weekend reed in Calgary, maar ze verbeterde wel het Nederlands record.

Dat nationale record (3.55,98) stond sinds 2007 op naam van Renate Groenewold, maar Visser dook daar dik onder. Met 3.54,02 werd ze uiteindelijk tweede en daarmee eindigde ze ook als tweede in het gecombineerde klassement van de 3.000 en 5.000 meter.

Martina Sablikova won dat klassement, nadat ze een nieuw wereldrecord reed op de drie kilometer van 3.52,02.