LDODK zeker van play-offs om kampioenschap na gelijkspel tegen PKC

LDODK begon goed tegen de Papendrechters. Via 5-3 pakte de ploeg van coach Henk Jan Mulder halverwege de eerste helft een 10-8 voorsprong. Maar daarna nam PKC het heft in handen. Vooral Olav van Wijngaarden was op dreef met zes goals. Ruststand werd 12-16.

In de tweede helft tilde Richard Kunst, die afgelopen week 18 keer scoorde tegen KCC, het verschil meteen naar vijf: 12-17.

Langzaamaan kon LDODK dichterbij komen. Marjolijn Kroon had twee wedstrijden gemist vanwege een oorontsteking, maar ze liet nu zien hoe belangrijk ze kan zijn. In de eindfase bracht ze eerst het verschil terug van vier naar twee (21-23), en even later zelfs naar 24-24.

Richard Kunst miste vervolgens zijn derde strafworp, maar vlak voor tijd leek Van Wijngaarden tocht de winnende treffer te maken. Het was echter LDODK'er Tim Flokstra die met zijn enige goal een zwaarbevochten punt uit het vuur sleepte.

Femke Faber van LDODK is blij met de uitslag. "Ik denk dat we met het team vandaag gewonnen hebben", zei ze na afloop.