Friese successen op muziekconcours in De Lawei

De hoogste score van de dag was voor Brassband Gloria Deï uit Gerkesklooster. Die behaalde onder leiding van dirigent Jaap Musschenga 93.08 punten.

In totaal deden 15 orkesten mee aan het muziekconcours, dat werd gehouden in De Lawei in Drachten. De driekoppige jury was niet scheutig met de punten. Zes orkesten hebben de mogelijkheid gekregen om te promoveren na een hogere divisie.

De complete uitslag is te vinden op www.omfryslan.nl/.