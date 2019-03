UNIS Flyers door naar halve finale van BeNeLeague na winst in Zoetermeer

Binnen twee minuten opende Zoetermeer de score. Het schot van Erik Brand was onverwacht, maar het doelpunt telde toch. Een kwartier later maakte Adam Bezak de gelijkmaker voor Heerenveen. De Flyers kwamen beter in de wedstrijd, maar het bleef lastig.

In de tweede periode maakte Ronald Wurm de 2-1 voor de Flyers. Zoetermeer kwam op gelijke hoogte, door een doelpunt van Michiel van der Spek. Het was een doelpunt in de rebound. Nog voor het begin van de derde periode kwamen de Friezen weer op voorsprong. De tweede goal van Bezak zette de stand op 3-2.

De vierde periode was nog lang spannend, maar in de laatste minuut maakte Tony Demelinne een einde aan de onzekerheid en zette de eindstand op 4-2.

De strijd om een plek in de halve finale was een 'best of three'. Wie als eerste twee wedstrijden won, was door. De UNIS Flyers wonnen de eerste wedstrijd vrijdag met ruime cijfers. In eigen huis werd het 10-0.