VC Sneek wint belangrijke wedstrijd tegen Eurosped uit Vroomshoop

De vrouwen kwamen in de eerste set sterk uit de startblokken. Het ging weliswaar gelijk op, maar Sneek stond vaak op voorsprong. In de slotfase was dat ook het geval. Even leek het mis te gaan, maar de Snekers pakten door. Ze wonnen de set met 25-23.

De tweede set was een kopie van de eerste. Bijna de hele set was de ploeg van coach Paul Oosterhof sterker, maar Eurosped was nooit ver we. Deze set was ook voor de Snekers, met 27-25.

Eurosped komt terug, maar Sneek wint

De Twentse vrouwen trokken in de derde set het initiatief naar zich toe. De Snekers hadden geen antwoord en de set werd verloren met 20-25.

De vierde set leek ook de kant van Eurosped op te gaan. De Sneker vrouwen stonden lang op achterstand. Toch hadden ze uiteindelijk het sterkste eindschot. De vierde set wonnen ze met 26-24. Zo ging de winst met 3-1 naar de Snekers.

Door de winst staat VC Sneek in de kampioenspoule op de derde plaats, met uitzicht op meer. De nummers één en twee spelen uiteindelijk de finale tegen elkaar.