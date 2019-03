Gelijkspel in laatste minuut voor VV Buitenpost tegen SZVW

In de eerste helft kwam Buitenpost met 1-0 achter bij de eerste kans van SZVW. Met een kopbal uit een vrije trap zette Frank Smit de ruststand op 1-0. In de 69e minuut maakte Rob Dijkstra de gelijkmaker.

Toch leken de punten in Wierden te blijven nadat SZVW in de 87ste minuut opnieuw met een kopbal wist te scoren. Denis Sahbaz was de doelpuntenmaker. Maar Buitenpost zette nog één keer aan en dat had effect. Rolf Dijk scoorde in de laatste minuut de 2-2.

VV Buitenpost staat na het gelijkspel de twaalfde plaats in de hoofdklasse B.