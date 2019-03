Michel Vlap schiet Heerenveen naar de winst tegen ADO Den Haag

SC Heerenveen begon de wedstrijd met Ibrahim Dresevic als vervanger van de zieke Kik Pierie. De Friezen waren niet scherp.

Al in de eerste minuut kwam ADO Den Haag bijna op voorsprong. Een schot van Lex Immers werd gestopt door doelman Warner Hahn. De rebound kon door Lucas Woudenberg van de lijn worden gehaald. ADO bleef de sterkere ploeg. Daniel Høegh maakte met een sterk blok een schot van Tomás Necid onschadelijk.

Heerenveen leek geen antwoord te hebben op het spel van ADO, maar uit het niets kwam de 1-0. Sam Lammers kon in de 22ste minuut de bal meegeven aan Michel Vlap. Die scoorde zijn 13e doelpunt van het seizoen.

Grote kansen in de tweede helft

In het begin van de tweede helft was Heerenveen de sterkere ploeg. Vooral Michel Vlap en Mitchell van Bergen kregen grote kansen op de 2-0.

Waar de Feansters niet scoorden deed Den Haag dat wel. Een voorzet van de linkerkant van Abdelnasser El Khayati kwam terecht op het hoofd van Necid en zijn kopbal was te machtig voor Hahn: 1-1. Niet veel later schoot Necid nog een keer raak, maar dat was in buitenspelpositie.

Snoeiharde rake vrije trap Vlap

Na een overtreding van Tom Beugelsdijk in de 67e minuut op Vlap kreeg Heerenveen een vrije trap. De Sneker ging zelf achter de bal staan en schoot op fantastische wijze de bal snoeihard achter keeper Rob Zwinkels van Den Haag.

Hectische slotfase

De wedstrijd leek in 2-1 te eindigen. Toch kregen de supporters nog een hectische slotfase voorgeschoteld. Eerst was het Lammers die na mooi voorbereidend werk van invaller Pelle van Amersfoort voor de 3-1 zorgde, en daarna kreeg ADO nog een strafschop. Necid werd omver getrokken. El Khayati nam de strafschop en schoot raak.

Zo werden de allerlaatste minuten van de wedstrijd nog erg spannend. Maar Den Haag kon de gelijkmaker niet meer maken. Het bleef 3-2.

Door de winst op Den Haag is het gat met ADO nu vijf punten.