Vrouwen Heerenveen onderuit in kwartfinale van KNVB-beker

In de eerste helft bleef het 0-0. Pas in de tweede helft kwam Twente op voorsprong. Door een fout van Devi VEnema, in de 53e minuut van de wedstrijd, kon Joëlle Smits scoren voor Twente.

Suzanne Admiraal maakte na 74 minuten de gelijkmaker. Maar in de slotfase ging Twente Heerenveen voorbij. Jassina Blom zette de eindstand op 2-1.

Aanvoerder Laura Strik baalde ervan. Op basis van het spel hadden de Friezen moeten winnen, zei ze. "Iedereen heeft keihard gewerkt. Ik heb geen idee waar het aan ligt."