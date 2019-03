VIDEO: Zo haalt een grote kraan de wrakstukken van een windmolen van een stal af

Een verslaggever van Omrop Fryslân die in Klooster-Lidlum was, om erachter te komen wat er precies aan de hand was, werd weggestuurd door een man op het erf van de boer bij wie de windmolen op de stal viel. De verslaggever omschreef de man als 'agressief'.

De boer is niet bereikbaar voor commentaar.

Er stond zaterdag een stevige wind. Het KNMI heeft code geel afgeven vanwege windstoten tot 90 kilometer per uur. Het is niet duidelijk of de harde wind iets te maken heeft met het omvallen van de windmolen.