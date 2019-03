Breeuwsma en De Laat balen na relay: "B-finale zegt mij niet zoveel"

Over de 500 meter was De Laat wel 'tevreden', maar de relay eindigde ook in een teleurstelling voor De Laat en zijn ploeggenoten.

In de laatste bocht werd Nederland nog ingehaald door Rusland, terwijl Zuid-Korea al voorop lag. De derde plaats was het gevolg.

"Dit neem ik mezelf kwalijk"

"De Koreanen hielden heel erg in om ons een hak te zetten. Dat hebben ze goed gedaan. Ik kies ervoor om buitenom te gaan en die Russen gingen heel slim naar binnen. Ik had krap moeten rijden en dat neem mezelf kwalijk."

Zondag zien we Nederland niet terug in de A-finale. Dat komt hard aan volgens De Laat. "De A-finale is het enige waarvoor we hier zijn. We horen er gewoon thuis. Maar als je op een centimertje verliest, is het super lullig. Dus dan moet je weer een B-finale rijden."

"Heel zuur. Helaas."