Schulting houdt hoop op wereldtitel: "Het toernooi is nog helemaal open"

De Vries werd tweede in de B-finale. "De 500's waren dit seizoen eigenlijk helemaal niet zo. Door mijn enkelbreuk is de start iets minder geworden, maar nu was die weer heel goed."

Of ze de superfinale nog haalt? "Dat zou kunnen, maar het wordt wel erg lastig met al die concurrenten."

Op de relay waren de Nederlandse vrouwen oppermachtig. "De tegenstanders vielen mij ook wel iets tegen. Maar het zegt ook iets over hoe goed wij zijn. Het is echt bizar dat we met zo'n groot gat over de finish komen."

Zondag is de finale waarin Nederland het opneemt tegen Zuid-Korea, Rusland en Canada.