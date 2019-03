Scheidsrechter stuurt trainer van Harkemase Boys weg na beslissend doelpunt

Noordwijk kwam al snel op voorsprong, door een penalty in de negende minuut. Thomas Reynaers opende de score. In de tweede helft kwamen de Harkieten op gelijke hoogte, ook door een penalty. Jesse Renken zette de stand op 1-1.

In de 63e minuut maakte Nick van Staveren de 2-1 voor Noordwijk. De technische staf van Harkemase Boys was woest over het doelpunt. Er zou een duw zijn uitgedeeld. De scheidsrechter toonde geen rode kaart, maar stuurde trainer Tieme Klompe wel naar de tribune.

Aan de uitslag was het niet te zien, maar het was een van de beste wedstrijden die Harkemase Boys dit seizoen speelde. Het verlies betekent dat ze zakken in het klassement. Ze staan nu op de zesde plaats.

Harkemase Boys kan geen kampioen meer worden, en lijken op veilige afstand te staan van de degradatiestreep.