Schulting pakt brons op 500 meter van WK in Bulgarije

Schulting kwam als vierde over de finish in de finale van de 500 meter, maar door een penalty werd ze derde. Martina Valcepina kreeg de straf omdat ze Van Ruijven een duw gegeven had.

De videoscheidsrechter speelt een hoofdrol in het toernooi. Op de 1500 meter werd Schulting gediskwalificeerd, nadat de scheidsrechter zei dat ze van haar lijn afgeweken was.

De Laat en De Vries

Itzhak de Laat stond in de B-finale van de 500 meter. Hij kon geen rol van betekenis spelen. De Laat eindigde als laatste van de vier. Zo pakt hij één punt voor het algemeen klassement.

Rianne de Vries is tweede geworden in de B-finale van de 500 meter. Daarmee pakt ze drie punten voor het klassement. De Vries kon profiteren van een mislukte inhaalactie van de Chinese Qu, maar de eerste plek was buiten haar bereik.