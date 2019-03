Drama op tweede dag WK shorttrack: Schulting en De Laat uitgeschakeld op 1500 meter

Schulting kwam in de derde rit in actie. Een van de andere titelfavorieten, Elise Christie, was toen al uitgeschakeld door een penalty, omdat ze iemand had geduwd. Ook Schulting kreeg een penalty omdat ze, volgens de videoscheidsrechter, van haar lijn afweek. Voor haar klassement is de 500 meter nu cruciaal, omdat ze op de 1500 meter geen punten pakt.

Ook voor De Laat was de halve finale het eindstation. Hij kreeg een straf omdat hij in de laatste bocht van zijn lijn afweek. De shorttracker uit Leeuwarden kon als tweede finishen, maar dat was dus niets meer waard.