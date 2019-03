Huis PVV-Fryslân voorman Aardema beklad

De politie ontdekte de bekladding vrijdagavond. Ze waarschuwden Aardeman die op dat moment thuis was. De lijsttrekker vindt het heel vervelend: "Ze moeten van mijn spullen afblijven. Als je het niet met mij eens bent, doe het dan op een andere manier. Ik wil het debat altijd wel aangaan."

Aardema voelt zich niet geïntimideerd: "Ik ben 35 jaar bij de politie geweest en heb echt wel voor hetere vuren gestaan." Toch merkt hij wel dat er binnen zijn fractie onrust is. "Ja, ik heb fractiemedewerkers die zich ernstig zorgen maken. Vier jaar geleden gebeurde het ook al. En nu dus weer."

Niet het eerste huis

Eerder deze week werd het huis van PVV-Statenlid Harrie Graansma in Boelenslaan beklad. Daar was een boodschap gericht aan Graansma en zijn zoon Jeffrey, die ook op de lijst staat voor de PVV bij de komende verkiezingen.

PVV-leider Geert Wilders is razend, laat hij op Twitter weten: "Alweer huis PVV kandidaat beklad. Deze keer in Friesland. Het zal ons niet stoppen maar is echt totaal onacceptabel en verwerpelijk!"

Het is niet duidelijk wie achter de actie zit.