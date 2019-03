Max Aardema: "Wij willen dat het geluid van de PVV luider wordt"

Vertel eens iets over jezelf dat niemand weet.

"Dat noem je een geheim. Ik ben niet van de geheimen, maar juist heel open. Ze mogen mij alles vragen. Misschien is het leuk om te vermelden dat ik in mijn schaarse vrije tijd met modeltreinen in de weer ben."

Voor welk Fries streekproduct mogen we je 's nachts wakker maken?

"Ik word 's nachts niet graag wakker gemaakt, maar ik houd van snert met Fries roggebrood met spek. Ook houd ik van berenburg met cola-zero."

Waarom moeten mensen op 20 maart op jou stemmen?

"Ga in elk geval stemmen, en natuurlijk op de PVV. Wij willen Rutte weg hebben. Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer. Je hebt nu dus echt invloed op de Haagse politiek door de zorgen dat dit kabinet haar nipte meerderheid kwijtraakt. Wij willen dat het PVV-geluid luider wordt."