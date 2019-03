Op houtjes sprinten in Elfstedenhal: "Ik snap niet dat ik er vroeger zo snel op kon schaatsen"

Het spektakel is vrijdagavond geopend met een traditionele spekrijderij. Kortebaancracks van vroeger, zoals Jan Ykema, Piet de Boer, Pieter Bult en Lieuwe de Boer, gingen de strijd met elkaar aan op houtjes en in een ouderwetse lange onderbroek!

Meer dan 30 houtjes

Lieuwe de Boer heeft thuis wel meer dan 30 houtjes bewaard. Hij heeft ze vroeger gewonnen en kan er geen afscheid van nemen. Nu komen ze weer even van pas, maar het is wel wennen. "Als ik er nu zo op schaats, snap ik niet dat ik er destijds zo snel op kon", zegt De Boer. Ook Pieter Bult moest er aan wennen, maar beide mannen vonden het fantastisch om weer ouderwets tegen elkaar te strijden. "Ik kon nooit van Lieuwe winnen. Al zat ik er altijd dichtbij", zegt Bult.

Geen spek maar rollade

De naam spekrijderij doet nog denken aan de tijd dat er spek werd gewonnen met de sprints. Later veranderde dat in rollade, want daar zat meer smaak aan. De schaatsers doen het nu voor de eer en dat is volgens De Boer ook maar goed. "We hebben nu zelf al genoeg spek op het lichaam."