Drachtster Boys winnen; Avanti hard onderuit

De Drachtster Boys hadden in de eerste helft niet veel moeite met Team Alkmaar. Na tien minuten werd het al 1-0, tien minuten later was het 2-0 en een paar minuten voor rust werd het ook nog 3-0. Net voor rust maakte Alkmaar er nog wel 3-1 van.

In de tweede helft begonnen de Drachtsters opnieuw goed, door er 4-1 van te maken. Alkmaar probeerde nog terug te komen en maakte 4-2. Het werd ook nog 4-3, maar die kwam net te laat, want de wedstrijd was meteen daarna afgelopen.

Avanti onderuit

Ook Avanti uit Stiens moest spelen, op bezoek bij zvv Den Haag. De vrouwen, die hekkensluiter van de Eredivisie zijn, gingen hard onderuit. Het werd 7-3.