Blije Xavier Mous: "Ik denk dat dit een van m'n betere wedstrijden is in m'n carrière"

Xavier Mous was de man van de wedstrijd. "Ik denk dat we als team vandaag niet de beste wedstrijd gespeeld hebben. Maar ik ben blij dat ik veel ballen heb kunnen pakken, de nul heb kunnen doorlaten en dat we met 2-0 van het veld af konden stappen", vertelt hij. "Ik denk dat dit een van de betere wedstrijden is in mijn carrière."

In het eerste kwartier leek er eigenlijk niks aan de hand te zijn. Maar langzaamaan gaf Cambuur het spel wat uit handen. "Ik denk dat we na die goal een beetje andere dingen gingen doen dan we hadden afgesproken en dan zie je meteen dat ze (RKC Waalwijk, red.) gevaarlijk worden. Ik denk dat we te veel afspraken niet nakwamen, maar op het moment dat we dat wel deden, zag je meteen dat we de overhand kregen. Volgende wedstrijd kan dat natuurlijk niet weer zo zijn."