UNIS Flyers winnen met ruime cijfers van Zoetermeer Panters

Het was Ronald Wurm die de Flyers na een paar minuten op voorsprong zette na passes van Trevor Hunt en Marco Postma. Niet veel later was het opnieuw Wurm die de puck binnen schoot: 2-0. De Flyers leken daarmee op dreef te zijn. Na nog geen tien minuten op de klok, was het Postma die de 3-0 maakte. Nog voor he teinde van de eerste periode zette Tony Demelinne de Friezen op 4-0.

Tweede periode

De eerste seconde van de tweede periode stond amper op de klok toen Adam Bezak de puck alweer binnen knalde: 5-0. En daar bleef het niet bij. Na een perfect overleg van Wurm maakte Postma de 6-0. Amper in minuut later schoot Bezak op het houtwerk, de rebound was voor Jasper Nordemann en hij maakte de 7-0. Dat was ook de ruststand.

Derde periode

De tegenstander leek er niet aan pas te komen vrijdag. Kort nadat beide ploegen weer op het ijs stonden, maakte Kevin Nijland de 8-0. De 9-0 kwam van Brent Janssen. Met nog een paar seconden op de klok scoorde Nordemann de 10-0.