Roozemond praat met groep-Riemer: "Op basis van wederzijds vertrouwen"

Maar had er niet eerder ingegrepen kunnen worden? In de tijd dat Roozemond er zat, is er nooit naar buiten gekomen dat de zaken niet goed gingen. Roozemond: "Ik vind ook dat dat zo hoort. Ik vind dat we dat prima intern hebben gehouden. Je zou kunnen constateren dat je het een halfjaar eerder had moeten doen."

De ontstane beeldvorming is niet in Roozemond zijn voordeel. Natuurlijk heeft hij wel eens gedacht dat hij er helemaal niet aan moest beginnen. "Toen werd gevraagd of ik de maand zonder directeur wilde overnemen, heb ik daar geen moment over getwijfeld. Toen mij gevraagd werd om het fulltime te doen, heb ik daar wel even over nagedacht." Roozemond gaat daarmee tegen de opvatting in dat hij zichzelf naar voren geschoven heeft..

Gjin útlis

"Ik denk in het algemeen dat de achterban meer een probleem heeft met de gang van zaken dan met Roozemond als persoon", zo zegt De Vries. "Het is begonnen met het wegsturen van de Raad van Commissarissen. Er is toen gekozen voor stilte. De supporters hebben recht op uitleg, en die is er nooit gekomen." Volgens De Vries had Roozemond het zichzelf veel makkelijker kunnen maken door vooraf te vertellen wat hij van plan was.