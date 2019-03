Ongeveer 24 miljoen plastickorrels in oostelijk Waddengebied

Op Schiermonnikoog lagen gemiddeld zo'n 268 korrels per vierkante meter. Het opruimen van die korrels begint komende week en wordt gedaan door BDS uit Harlingen, in opdracht van Natuurmonumenten en de gemeente Schiermonnikoog. Vooraf is hierover contact geweest met de verzekeraar van de rederij, die het schoonmaken betaalt.

Het werk gebeurt met een zogenoemde 'maaiklepelzuiger'. Die wordt ingezet om de vloedlijn schoon te maken. Dat is de plaats waar bij hoog water het meeste materiaal uit zee belandt. Korrels die op andere plaatsen in het zand of in de kelder liggen, kunnen niet op deze manier worden opgeruimd.