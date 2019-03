Eindelijk weer eens winst voor Cambuur met dank aan doelman Mous

Cambuur had niet lang nodig om op voorsprong te komen. Na acht minuten kregen de Leeuwarders een vrije trap nadat aanvaller Alex Bangura onderuit gehaald werd. Robin Maulun mocht de bal nemen, vanaf zo'n twintig meter. Via de muur vloog de bal in de goal. Snel daarna werd Cambuur weer gevaarlijk, opnieuw werd een overtreding gemaakt op Bangura, maar scheidsrechter Nachtegaal vond het deze keer niks. Vijf minuten later was Bangura nogmaals gevaarlijk, maar toen was de voorzet van Sam Hendriks net te hard.

Even later was keeper Xavier Mous belangrijk toen hij met twee geweldige reddingen zijn goal leeg wist te houden. Ondanks een paar kleine kansen aan beide klanten bleef het voor rust 0-1.

RKC-storm

RKC kwam vol goeie moed uit de kleedkamers. De thuisploeg ging vol in de aanval en kreeg daardoor veel kansen. Doelman Mous was gelukkig in vorm en heeft Cambuur tot vier keer aan toe gered, onder anderen door een schot van dichtbij via de paal weg te werken.

Cambuur kwam in de tweede helft niet veel tot aanvallen, maar werd wel heel gevaarlijk. Maulun raakte een keer de paal en ook spits Sam Hendriks kreeg nog een enorme kans. Hij kwam een op een met RKC-keeper Vaessen, wist de doelman te omspelen, maar ging daarna onderuit. Hij vroeg om in penalty maar kreeg die niet. Daarna was het weer Mous die redding bracht door een kopbal van vijf meter van de lijn te slaan.

Net voor het einde kreeg Sam Hendriks een nieuwe kans. Sambissa legde de bal perfect klaar voor Hendriks, die hem makkelijk binnen kon schieten: 0-2. Daarna kreeg Cambuur zelfs nog een kans op 0-3, maar Nigel Robertha raakte de lat.