Omrop TIP: OMF concertconcours live

Zaterdag 9 maart is het concertconcours van de OMF (Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân) live te volgen bij Omrop Fryslân. In De Lawei in Drachten strijden 15 orkesten in verschillende divisies om de punten. Het concours is vanaf 9.50 uur te zien op Omropfryslan.nl en de Omrop-app.