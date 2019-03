Ene na de andere kievitseierenvondst; in De Fryske Marren zelfs een 'trijke'

Vrijdagmiddag om 15:00 heeft Klaas Stapensea het eerste kievitsei van de gemeente Weststellingwerf gevonden, vlakbij Slijkenburg. Geert Bosma vond het eerste kievitsei van de gemeente Opsterland, in de buurt van zijn woonplaats Frieschepalen en op Ameland was het Jan Brouwer die het eerste ei vond. Het was voor Brouwer al de vierde keer dat hij de eerste was op het eiland. "Maar de laatste was wel tien jaar terug, dus het werd wel weer eens tijd".

Een 'trijke'

In De Fryske Marren is het eerste ei ook gevonden, maar ook het tweede en derde. Rond 16:45 vond Piet Bosman uit Bakhuizen een 'trijke', een nest met drie eieren, bij Rijs en dat betekent dat er dus al sinds maandag of dinsdag een ei gelegen heeft.