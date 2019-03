Provincie Fryslân wil de onveilige situatie bij afslag Earnewâld van de Wâldwei (N31) aanpakken. In plaats van stoplichten, die er nu staan, legt de provincie er een rotonde neer. Voor iedereen die er vaak komt, is het handig om te weten hoe je nu op je bestemming komt, en dat leggen de handige jongens van Omrop Fryslân graag aan je uit in onderstaande video. Zo komt je het makkelijkst op je bestemming.