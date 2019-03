Formatie Fryske Marren komt in de volgende fase

Het college van Fryske Marren viel halverwege februari over het dossier van de zandwinning in het IJsselmeer. Twee FNP-wethouders namen ontslag na een motie van wantrouwen van de gemeenteraad. De grootste partij, het CDA, heeft Roelof Bos toen gevraagd als verkenner/informateur. De verkennende ronde heeft hij nu afgesloten. Dinsdagavond zal hij de raad inlichten.

Er word nu dus aan een nieuw college gebouwd. "Het andere hebben we achter ons gelaten. We kijken vooruit en wij willen een goed college vormen", vertelt CDA-fractievoorzitter Jan van Zanden. Het CDA is tevreden met het advies van Roelof Bos. "Onze eerste voorkeur was een breed college. Er moet een goede basis zijn om de komende drie jaar goed samen te werken. Wie daar bij aan wil haken, is welkom."