Friese boeren doen mee aan pilot van Oostenrijks project

Bij de deelnemende boeren worden tientallen monsters genomen om te meten hoe hoog het gehalte organische stof bij hen nu is. Die meting is nodig om over een langere periode te bepalen wat er verandert als de boeren hun werkmethode aanpassen. Zo mogen ze bijvoorbeeld de grond niet meer omploegen en mogen ze geen kunstmest meer gebruiken. En zo zijn er veel meer criteria waar ze aan moeten voldoen. Het doel is om het gehalte organische stof in de grond hierdoor omhoog te helpen. Meer organische stof in de grond betekent onder anderen dat die makkelijk bewerkt kan worden en meer water en CO2 opneemt.

Certificaten verkopen

De bedoeling is dat de deelnemende boeren op termijn certificaten mogen verkopen voor de extra CO2 die ze door de nieuwe aanpak op kunnen slaan. Die certificaten kunnen worden verkocht aan bedrijven die de CO2 norm overschrijden en aan alle andere partijen die de CO2 uitstoot willen compenseren, zoals mensen die met het vliegtuig op reis gaan.

De provincie steekt een paar duizend euro in het project en hoopt dat zowel boeren als de maatschappij uiteindelijk profiteren van de andere en betere bewerking van de bodem. In november van vorig jaar werd op initiatief van de provincie een bezoek gebracht aan Kaindorf om te kijken hoe ze het daar aanpakken. Het duurt een paar jaar tot de eerste resultaten van de proef bekend worden.