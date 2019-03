Werkzaamheden Sudergoabrêge begonnen

De Sudergoabrêge in Workum zal vanaf vrijdagavond een aantal dagen dicht zijn. Een machinefabriek uit Emmen begint in opdracht van de provincie met de renovatie van de brug. Naast schade aan het beton zijn er ook andere zaken die worden aangepakt. Dat betekent wel dat het verkeer tot woensdagochtend vroeg niet over de brug kan en een flink stuk om moet rijden.