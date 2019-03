Soort Uber-app moet kinderen makkelijker op school krijgen

Een app op je telefoon waar je als leerling op kan zien of er iemand richting je school gaat. Het kan een oplossing zijn voor jongeren uit de dorpen die in de stad naar school gaan. Met het openbaar vervoer is zo'n reis niet altijd makkelijk. Het idee werd geopperd door PvdA-lijsttrekker Marijke Roskam in een schooldebat op het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden. Roskam ging daar verbaal de strijd aan met CDA-lijsttrekker Sander de Rouwe.