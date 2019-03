Plannen voor meer zonnepanelen op Friese bedrijfsdaken

Om de aanleg van zonnepanelen te financieren, kunnen ondernemers gebruik maken van de Stimulering Duurzame Energieproductie-subsidie. Deze maatregel van het Ministerie van Economische Zaken geeft ondernemers een vergoeding voor elke opgewekte kWh.

Het ondersteuningsaanbod van de provincie en de Freonen van Fossylfrij Fryslân kan ondernemers, die al met het idee om zonnepanelen te plaatsen omliepen, net het extra zetje geven om door te pakken. Dat denkt Focco Dam, hij zit in de werkgroep Fossielvrij MKB en is een van de ondertekenaars van de intentieverklaring. In deze verklaring staat dat de belanghebbende bedrijven samen in aanvraag in willen dienen bij het ministerie.