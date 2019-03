Restaurant Brouwerij Dockum blijft vooralsnog gewoon open

Ondernemer René de Heij wil het restaurant zo lang mogelijk door laten draaien in het belang van de medewerkers. "Ik sta voor mijn medewerkers. Hoe er de laatste weken over de brouwerij gepraat wordt, is voor hen bijzonder pijnlijk." Brouwerij Dockum, afgelopen september geopend door toenmalig burgemeester Waanders van Dongeradeel, heeft van begin af aan geen enkel misverstand laten bestaan over de formule: het gaat om een brouwerij, in combinatie met een proeverij en restaurant.

Maar de gemeente Noardeast-Fryslân staat in Dokkum alleen restaurants toe in de binnenstad en wil en kan daar geen uitzonderingen op maken. De brouwerij zit op bedrijventerrein Hogedijken en een restaurant past volgens wethouder Berend niet in de vergunning die de brouwerij heeft. Het bedrijf krijgt daarom een schriftelijke aanzegging van de gemeente met een dwangsom in het geval dat het restaurant open blijft.