Schulting over titeldruk: "Ik ben er vrij relaxed over"

Rianne de Vries overleefde de eerste dag grotendeels ook. Op twee van de drie afstanden behaalde zij de volgende ronde, met uitzondering van de 1500 meter. "Ik had wel een beetje het idee dat de derde plaats genoeg was. Maar mijn tijd was zo langzaam. Dus dan ben je net niet door. Ik was niet alert genoeg, dat is wel heel jammer."

Op de 1000 meter werd De Vries ook derde, maar op die afstand haalde ze de volgende rond wel, als een van de snelste nummers drie. Op het laatste moment haalde een Hongaarse haar nog binnendoor in, waardoor ze niet tweede maar derde werd. "Daar moet ik beter rekening mee houden. Ik was er te veel mee bezig dat ze buitenom zou komen, maar binnendoor kan natuurlijk ook."

Over haar 500 meter was De Vries wel tevreden. En dat terwijl de omstandigheden in de Armeec Arena absoluut niet top zijn. "Het ijs is wel apart. Het kraakt een beetje. Het is bijna alsof je op natuurijs rijd. Het is niet top en heel zacht, maar we kunnen er wel goed op schaatsen, hoor."