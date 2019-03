Goede eerste dag op WK shorttrack voor Schulting

Schulting

De 1500 meter van Schulting ging eigenlijk probleemloos. Ze controleerde met Elise Christie de rit en uiteindelijk kwam Schulting als eerste over de finish. Ook aan de 500 meter van de titelfavoriete viel niet veel te verbeteren. Of het moet zo zijn dat ze zich aan het eind liet inhalen door en Russische Efremenkova. De 1000 was een makkie voor Schulting. Ze had met Christie en Shim een pittige loting, maar achter haar vielen ze en kwam Schulting als eerste over de finish.