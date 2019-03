SC Heerenveen-trainer Jan Olde Riekerink: "Het is heus niet zo dat we nu hosanna schreeuwen"

"We zitten in een goede reeks, maar het is heus niet zo dat we nu hosanna schreeuwen. We moeten wel realistisch zijn", zegt trainer Jan Olde Riekerink, "Want tegen Willem II had het ook de andere kant op kunnen vallen."

Daarmee doelt Olde Riekerink op het feit dat Heerenveen vorige week met 4-2 won van Willem II. De ploeg speelde een geweldige eerste helft en een beroerde tweede helft.

Olde Riekerink waakt voor onderschatting

Heerenveen heeft de laatste jaren niet meer verloren in Den Haag. De laatste keer dat ADO te sterk was, was op 17 februari 2013 (2-1). Toch waakt Olde Riekerink voor onderschatting. "Een uitwedstrijd tegen ADO op kunstgras is geen gemakkelijke wedstrijd. Met El Khayati hebben ze een sleutelspeler in huis die je niet altijd kan uitschakelen. Sheraldo Becker heeft veel snelheid en Tomas Necid is een kopsterke spits. Met Wilfried Kanon en Tom Beugelsdijk hebben ze een fysiek sterk centrum en Troupé is een rechtsback die veel opkomt", zo weet Olde Riekerink de sterke punten van ADO.