Vaker ingebroken in eerste twee maanden van 2019

In januari en februari van dit jaar werd er in Fryslân 251 keer ingebroken en dat is maar liefst 63 procent meer dan in 2018. Toen werd er 154 keer ingebroken.

In Leeuwarden werd er in deze periode 142 keer geprobeerd in te breken en daarmee wordt er in de Friese hoofdstad het vaakst ingebroken van heel Fryslân.