Deel winkels Intertoys maakt doorstart met nieuwe investeerder

In Fryslân gaat het in totaal om veertien winkels, waarvan er acht van franchisenemers zijn. De filiaalmanagers worden vrijdagmiddag in het midden van het land bijgepraat over de gesprekken met de nieuwe investeerder.

De vakbonden reageren voorzichtig positief op de plannen voor een doorstart, waardoor tussen de 1000 en 1500 werknemers hun baan kunnen behouden.