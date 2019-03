Amelanders enthousiast over plannen eigen veerdienst

Op de eerste avond was al te merken dat er onder de eilanders veel enthousiasme is. Een stemming wees uit dat 80% van de aanwezigen iets dergelijks zag zitten. Jurriaan de Vries van de Amelander Veerdienst is er blij mee "Er was bovenverwachting veel belangstelling. Er waren geen negatieve reacties. Dit is de kans om zelf achter het roer te gaan staan en het draagvlak blijkt er te zijn, na deze twee avonden."

Plannen verder ontwikkelen

De Amelander Veerdienst maakt pas oer tien jaar kans om de concessie te krijgen, maar er moet ook nog veel worden onderzocht. "We gaan nu verder met het ontwikkelen van de plannen. We moeten allerlei zaken onderzoeken, zoals de structuur van de veerdienst, de juiste rechtsvorm, de mogelijkheden voor de uitgifte van aandelen, zodat eilanders mede aandeelhouder kunnen worden", legt De Vries uit.

"Wij willen op een democratische wijze onze structuur gestalte geven", zegt De Vries. Daarom zal de stichting na het seizoen weer in aantal informatieavonden organiseren, waar verschillende mogelijkheden aan de eilanders worden voorgelegd. De eilanders kunnen dan kiezen welk plan zij het beste vinden.