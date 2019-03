Lennie op stage bij de provincie: op inspectie met nautische zaken

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dan kunnen we stemmen voor een nieuw provinciaal bestuur. Voor veel mensen is het niet helemaal duidelijk wat de provincie doet. Er is ook weinig rechtstreekse communicatie tussen provincie en burger. Daarom loopt verslaggever Lennie Bronsveld een week lang stage bij de provincie.

Dag 5: De meeste mensen denken bij het woord ambtenaar aan iemand die altijd op kantoor zit en van 9 tot 5 werkt. Voor Hilda Dolsma is dat helemaal niet zo. Zij werkt bij de afdeling Nautische Zaken van de provincie. Die zijn de beheerders en toezichthouders van de vaarwegen in Fryslân. Verslaggever Lennie Bronsveld mocht een dag mee op inspectie, het water op.