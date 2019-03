Wethouder Berends: "Restaurant zonder vergunning in Brouwerij Dockum moet dicht"

"Wij willen geen achterkamertjespolitiek en dat zaken worden verdoezeld. Iedereen moet gelijke kansen hebben. Een horeca-ondernemer die wat wil, moet gewoon een vergunning aanvragen", zegt Talsma. Het raadslid wil er wel aan toevoegen dat hij persoonlijk niets tegen Brouwerij Dockum heeft. "Het is een prachtig gebouw, het voegt echt wat aan Dokkum toe, alleen vind ik wel dat ze gewoon de goede vergunningen moeten aanvragen."

"Eten was niet de bedoeling binnen de verleende vergunning", is de conclusie van wethouder Berends. "Het restaurant is strijdig met de verleende vergunning. Wij leggen geen ketting op de deur, maar ze krijgen wel de vooraankondiging van een dwangsom. Over twee weken zullen ze echt moeten sluiten. Duidelijkheid over wat wel en wat niet kan is belangrijk, dat is uiteindelijk ook in het belang van ondernemers."