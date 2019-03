Na twee jaar krijgt de melkfabriek in Wergea weer nieuw leven

Met overal planten, grote lampenkappen en felle kleuren is het niet meer te herkennen als een kantoorgebouw. Elk klein hoekje heeft een hoog Instagramgehalte gekregen.

Het is een idee van drie vriendinnen uit Wergea. Lydia Annema, Regina van der Meer en Wendy de Jong. Alle drie zijn ze fotograaf, Lydia is ook nog stylist. "We zijn gewoon verliefd geworden op het gebouw. Het heeft zoveel potentie, het heeft een verhaal en het heeft een geschiedenis." Hiermee hoopt het drietal ook dat er weer meer leven in het dorp komt.