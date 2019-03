Brexit houdt ondernemers bezig: "Ik zou even afwachten wat er gaat gebeuren"

Toch kijkt gedeputeerde Sander de Rouwe er iets anders naar. Volgens hem is het heel belangrijk dat meer Friese bedrijven naar het buitenland kijken als een kans om te investeren. Al gaat het de laatste jaren beter, we zitten in Fryslân nog altijd onder het landelijk gemiddelde voor bedrijven die in het buitenland actief zijn. Ook met de dreigende Brexit, kan investeren in Groot-Brittannië nog steeds aantrekkelijk zijn volgens De Rouwe.

"Als bedrijven nu denken dat het te moeilijk wordt om zaken te doen, kan de provincie ook meedenken. Wij hebben een speciale subsidieregeling voor ondernemers die een nieuw land willen verkennen."

Wel snapt hij de onzekerheid die bedrijven voelen over de steeds dichterbij komende Brexit. "We hoeven van sommige bedrijven dat ze nog even willen afwachten wat er gebeurt. Dat snap ik, maar aan de andere kant kun je al wel vast uitzoeken of het jouw bedrijf ook raakt."