FNP voert actie voor betere sportaccommodatie in Gorredijk

Volgens de partij verdient LDODK een betere accommodatie. De topsportlocatie moet volgens de FNP zo worden ingericht dat alle sportactiviteiten in Gorredijk de ruimte krijgen in Sportcentrum Kortezwaag. Alle sport die nu nog in de Skâns terecht kan, zou hier een nieuw plekje moeten krijgen. De bestaande sporthal bij de Skâns kan dan gebruikt worden als evenementenhal.

Nieuwbouw geen optie

Hiermee stelt de FNP dat de Skâns op dezelfde plaats moet blijven als nu en dat nieuwbouw geen optie is. Met het behoud van de Skâns blijft er een volwaardige theatervoorziening in Gorredijk. De gerenoveerde Skâns kan en moet hiermee de functie van een volledig MFA krijgen.

Maandag neemt de raad van Opsterland een besluit over de verdere toekomst van zowel Sportcentrum Kortezwaag en de plannen voor een nieuw MFA in Gorredijk.