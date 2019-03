GroenLinks en D66 hebben het het beste voor met de Friese fietser

GroenLinks wil voorrang voor de fietsers en D66 doet concrete voorstellen voor de aanleg van snelfietsroutes. Veel partijen hebben het in hun programma over de snelfietsroutes, maar ook over het verbeteren van de fietsverkeersveiligheid en het investeren in recreatieve fietspaden.

Hoewel het fietsbeleid meestal door de gemeenten wordt gemaakt, is volgens de Fietsersbond de provincie ook belangrijk. Fietspaden houden niet op bij de gemeentegrens en de provincie heeft de regie op het gebied van verkeersveiligheid als wettelijke taak.