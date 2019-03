Henk de Jong twijfelt over aanbod De Graafschap: "Ik moet kiezen bij welk team ik moet zijn"

De Jong werkt sinds eind 2016 bij De Graafschap. Eerder was hij trainer bij Cambuur in Leeuwarden. "Een aantal sites haalt dingen van forums en proberen die dingen in mijn mond te leggen. Dat wakkert wel iets aan, ook in de club. Ik zal gewoon eerlijk zeggen: mijn vrouw is niet fit. Ik moet goed afwegen en op korte termijn ga ik daar een beslissing over nemen", vertelt De Jong.

"De Graafschap heeft mij een fantastisch aanbod gedaan. Er is warmte over en weer, ik ben stapelgek met de club. Maar dit heeft dus gewoon met een privésituatie te maken, die ik nu openbaar heb gemaakt om dit allemaal voor te zijn. Ik moet kiezen bij welk team ik moet zijn." Daar bedoelt De Jong niet een voetbalclub mee, maar de keus tussen het 'privéteam' thuis en het werk.