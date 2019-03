Meeste docenten staan in het Fries onderwijs te ver van de jeugd af

Het nieuwste project om het Fries te stimuleren onder de jongeren is de vlogserie 'Jennifer to the Max' en een boek over seksualiteit 'Sex to the Max' dat Bart Kingma geschreven heeft. De Youtube-serie gaat over Jennifer de Vries die op zoek gaat naar het echte verhaal achter de dood van haar buurjongetje Max. Hij stierf op zijn schoolreisje in Berlijn aan een alcoholvergiftiging. En het boek gaat over de periode voordat Max doodging. Het doel is dat de vlogs en het boek klassikaal behandeld worden.

Boek geweigerd

Maar omdat in het boek expliciete woorden als 'anaal neuken' gebruikt worden, weigert bijna de helft van de docenten Fries dit boek in de klas te behandelen. Dat verwondert Bart. Hij vindt dat de bevordering van de Friese taal in de eerste klassen van het voorgezet onderwijs geblokkeerd worden door de docenten Fries zelf.

Bloem behandelt de vlogs en het boek. Ze vindt dat Bart een prachtboek heeft geschreven, maar dat het vanwege de seks en met name explicite anale seks door jongens, niet geschikt is voor de eerste klassen. Met name omdat de kinderen in deze leeftijdscategorie hier nog niet aan toe zijn. Het zou meer leerstof zijn voor kinderen in de derde klas.