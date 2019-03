Vooruitkijken op het WK shorttrack in Bulgarije

"Het is dit WK anders dan anders", zegt sportverslaggever Roelof de Vries. "Dit is namelijk het eerste WK dat ze favoriet is. Afgelopen jaar werd ze olympisch kampioen, maar toen was ze outsider. Eigenlijk was dat een grote verrassing. Als ze nu wereldkampioen wordt, is dat geen verrassing."

De druk is dus een stuk groter. Toch denkt Roelof de Vries niet dat ze er last van zal hebben. "Tot nu toe heeft ze onder druk goed gepresteerd. Op het EK was ze ook de grote favoriete, maar daar liet ze het gewoon zien. Ze heeft laten zien zowel technisch als mentaal top te zijn."