Duizenden grutto's aan het 'opvetten' in de Ryptsjerksterpolder

De grutto is een weidevogel die over het algemeen juist later in het voorjaar broedt en voordat hij na de lange reis vanuit het zuiden weer zo ver is, moet de vogel opvetten.

"Afgelopen dinsdag hadden we 2.300 hier voor ons zitten. We staan aan de rand van de Ryptsjerksterpolder. Dat is een oud stukje boezemgrasland dat vroeger altijd onder water liep. Het is een plats waar heel veel grutto's en andere steltlopers na de trek komen om op te vetten. De laatste jaren gaat dat heel erg goed", vertelt Jan Jelle Jongsma van It Fryske Gea.