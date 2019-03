Gedeputeerde Kramer optimistisch over toekomst van landbouw in Fryslân

De provincie subsidieert de plannen niet volledig, maar participeert wel. "We hebben 3,5 miljoen gekregen van de Staten om hiermee aan de slag te gaan. Daar kun je natuurlijk niet de totale transitie van de landbouw mee financieren, maar er zijn natuurlijk ook andere geldstromen. Daarmee hopen wij het provinciale geld te vermeerderen."

Kramer sprak donderdag op een symposium over de toekomst van de landbouw in Munnekezijl. Kramer is niet bang dat de landbouwagenda vastloopt als zijn partij, de FNP, na de Statenverkiezingen in maart niet terug zou komen in de Staten. "Dit plan is aangenomen door alle partijen in de coalitie. Dus daar zit ik niet over in."